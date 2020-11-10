У Закарпатській області вчора внаслідок отримання вогнепального поранення помер 23-річний прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
Зазначається, що про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду.
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«Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням», - йдеться у повідомленні.
На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.
Наразі встановлюються обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.
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