Встановлюються обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.

У Закарпатській області вчора внаслідок отримання вогнепального поранення помер 23-річний прикордонник відділу прикордонної служби «Соломоново» Чопського загону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Зазначається, що про надзвичайну подію повідомив військовослужбовець, який ніс службу з охорони українсько-угорського кордону у складі прикордонного наряду.

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«Він почув постріл та згодом виявив свого колегу (який ніс службу зі штатною зброєю) з вогнепальним пораненням», - йдеться у повідомленні.

На місце події викликали карету швидкої допомоги та співробітників Нацполіції. Медики констатували смерть військовослужбовця строкової служби. У Чопський прикордонний загін він прибув на початку листопада після завершення курсу навчання.

Наразі встановлюються обставини, що призвели до загибелі військовослужбовця.

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Автор: Світлана Макринська