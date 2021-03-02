Обидві жінки страждали психічними розладами.

У Запоріжжі сьогодні вранці з вікна багатоповерхівки в Олександрівському районі викинулася жінка, через деякий час такий же вчинок зробила її дочка.

Про це пише сайт 061.ua із посиланням на дані місцевої поліції.

"У поліцію надійшла інформація про те, що по вулиці Шкільній з вікна вистрибнула жінка о 9:10. Поліція почала поквартирний обхід багатоповерхового будинку. Було встановлено, що 40-річна жінка проживала в квартирі на дев'ятому поверсі. Протягом півгодини після першого самогубства з вікна вистрибнула 64-річна мати загиблої", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що обидві загиблі страждали психічними розладами, тому їх загибель кваліфікували як самогубство.

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Автор: УНІАН