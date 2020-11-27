Директор клініки прооперована, а чоловіку повідомлено про підозру у посяганні на її життя.

У Житомирі 28-річний лікар стоматологічної клініки на ґрунті робочих відносин та боргових зобов’язань намагався вбити свою керівницю – директора клініки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ Нацполіції в Житомирській області.

«Подія сталася 19 листопада у місті Житомирі, у приміщенні стоматологічного центру. Працівники центру виявили у кабінеті важко поранену з тяжкими травмами голови та ока директорку, 1958 р.н. Жінка була без свідомості. Її невідкладно доставили до лікарні та прооперували, врятувавши життя», - розповіли у прес-службі поліції області.

Правоохоронці встановили перебіг подій життя жінки упродовж останнього періоду.

«У результаті проведеної роботи поліцейським вдалось встановити причетність до події жителя Житомира, який працював у цій же клініці. За наявною інформацією, між потерпілою та молодиком виник конфлікт на ґрунті робочих відносин та боргових зобов’язань останнього. 27 листопада оперативники затримали 28-річного лікаря за обґрунтованою підозрою у травмуванні з метою вбивства директорки з корисливих мотивів. Під час невідкладних обшуків у кількох місцях були вилучені свідчення його причетності до кримінального діяння», - повідомили в ГУНП.

Водночас, у прес-службі ГУ Нацполіції області не уточнюють, яким саме предметом лікар травмував свою керівницю.

Наразі чоловікові оголошено про підозру за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення) та ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Раніше чоловік уже притягувався до кримінальної відповідальності. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років, або довічного ув’язнення.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Марина Чорноштан