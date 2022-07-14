Ще шестеро лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

На Житомирщині авто державної лісової охорони наїхало на міну, загинули двоє лісівників.

Про це повідомив голова Коростенської районної державної адміністрації Юрій Тарасюк.

"Автомобіль, в якому перебували працівники державної лісової охорони, рухаючись лісовою дорогою близько 11-ї години ранку в Заліському лісництві, наїхав на міну. В результаті наїзду стався вибух. Під час детонації, на жаль, двоє лісівників загинули на місці", - зазначив він.

За словами Тарасюка, ще шестеро лісівників зазнали поранень різних ступенів тяжкості.

Усіх постраждалих доправлено до медичних закладів Житомирщини.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що у Чернігівській області легковик підірвався на протитанковій міні, водій автівки загинув.

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