Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

Поліцейські затримали жителя Одеської області за підозрою в умисному вбивстві свого знайомого.

Про це повідомили в одеській поліції.

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«Під час суперечки 37-річний зловмисник вдарив молодшого від себе на три роки потерпілого ножем у спину, спричинивши йому несумісні з життям тілесні ушкодження», – говориться у повідомленні.

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Зловмисника затримали одразу. У своїх свідченнях він пояснив, що знайомий його постійно принижував, чим і поплатився.

Дії чоловіка слідство кваліфікувало за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує до 15 років позбавлення волі.

До обрання запобіжного заходу його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

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Автор: Катерина Шварц