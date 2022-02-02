З однієї жертви шахраї отримують майже 10 тисяч гривень.

У Тернополі шахраї виманили у 52-річного чоловіка 9 500 грн за працевлаштування за кордоном. Однак злочинці зникли, як тільки отримали гроші.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

Як повідомив потерпілий, він активно шукав роботу за кордоном. Під час пошуків він познайомився із чоловіком, який пообіцяв допомогти з оформленням документів. Однак новий знайомий попросив передоплату за свої послуги у розмірі 9 500 грн.

Після того, як тернополянин віддав чоловіку гроші, він зник.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

У поліції зазначили, що в таких випадках ніколи не потрібно погоджуватися на передоплату та перевірити інформацію про потенційного роботодавця.

"Шукайте відомості про підприємство, куди вас обіцяють працевлаштувати, дізнайтеся, чи є там вакансії. Попросіть у посередника контакти тих осіб, яким він вже допоміг виїхати на роботу за кордон. Поцікавтеся, яку візу посередник готовий оформити. Якщо вам пропонують туристичну, культурну чи будь-які інші – відмовляйтеся. Погоджуйтеся лише на робочу", - наголосили в поліції.

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