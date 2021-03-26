Інцидент стався у 6-поверховому діловому центрі у середмісті.

У Запоріжжі обвалився поверх в офісній будівлі - одна людина зазнала травм.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Інцидент стався у 6-поверховому діловому центрі у середмісті. За попередніми даними, в одному з офісів мали проводити ремонт. Коли почали підготовчі роботи, завалилося перекриття між 3-м та 4-м поверхами.

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Важка брила розтрощила половину офісу, робітника привалило уламками. Чоловіку затисло ноги, звільнити його вдалося лише за допомогою спецзасобів, постраждалого передали медикам.

Окрім нього поруч нікого не було, тож постраждалих більше немає. Зараз на місці працюють правоохоронці. Стан будівлі вивчає спеціальна комісія. Відомо, що офіс відкрили у будівлі колишнього гуртожитку. Він збудований понад пів сотні років тому.

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Автор: Денис Прядко