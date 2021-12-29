Зараз сміливця хочуть номінувати на премію "Герой-рятівник року".

Василя Чередниченка із села Друга Старовірівка Красноградського району Харківської області рятувальники хочуть номінувати на премію "Герой-рятівник" року. Чоловік врятував 8-річного хлопчика: не дав йому згоріти живцем.

Як розповіли у ДСНС, 25 грудня о 04:13 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у приватній оселі за адресою вулиця Зарічна, 30. Лихо помітили сусіди. Вони почули тріск шиферної покрівлі, яка вже почала руйнуватись. Зателефонував рятувальникам чоловік на ім'я Василь, після чого сам поспішив на допомогу.

"За його словами він побачив, як 16-річний юнак виводить людей з охопленого димом та полум'ям будинку та благає допомогти. Юнаку вдалось прокинутись першому. Він почав будити бабусю та інших дітей та виводити їх з осередку пожежі. Так йому вдалось врятувати від задухи самого себе, бабусю, 13-річну сестричку та 9-річного хлопчика, котрий прийшов ночувати в їхню оселю. Проте в будинку залишився найменший братик 8-ми років. Юнак повідомив, що не зміг відшукати брата і не може вже увійти в палаючий будинок", - повідомили рятувальники.

Тоді це спробував зробити Василь. З третього разу він таки знайшов дитину. Хлопчик лежав непритомний під ліжком.

"Уже на вулиці малий прийшов до тями. Всіх врятованих негайно госпіталізували до медичного закладу з підозрою на отруєння чадним газом. ... На момент прибуття вогнеборців дерев'яна хата палала вже на всій своїй площі у 80 квадратних метрів. Більшість її конструкцій було зруйновано. О 04:40 вогнеборцям вдалось локалізувати вогонь. Остаточна його ліквідація відбулась о 10:00", - зазначили у ДСНС.

За словами речника обласного управління рятувальників Євгена Василенка, тепер Василя Чередниченка хочуть номінувати на премію.

"Він ризикнув життям, але як ми бачимо, якщо дитина врятована, то його дії були вчасними й правильними", - сказав Василенко "Суспільному".

Також рятувальники планують нагородити старшого з дітей грамотою, адже хлопець і сам врятувався, і вивів бабусю з малюками.

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Не захотів говорити про пожежу та порятунок дитини й сам Василь. Його дружина пояснила журналістам телефоном, що чоловік соромиться. Теща рятівника, Світлана Жирова розповіла, що у Василя й у самого двоє дітей, тому він і кинувся у вогонь.

"Просто пішов і врятував, тим більше один хлопчик хворий, той, що сильно надихався. І ще б пару хвилин, як з його слів, він би не вижив. А що тут гадати? Що тут роздумувати?", - каже жінка.

За попередньою версією рятувальників, пожежа розпочалася з короткого замикання біля лічильника, який висів у передпокої. Хата вигоріла вщент, її не відновити.

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