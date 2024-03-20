Військовослужбовці його загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі, внаслідок чого вбито було 11 мирних жителів, а ще 15 - поранено.

Ідентифіковано офіцера Національної гвардії Росії, який брав участь у розстрілі цивільних автомобілів у Гостомелі Київської області.

Як зазначається у повідомленні на сайті Офісу генерального прокурора, за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури заступнику командира взводу спеціального підрозділу військ Нацгвардії Російської Федерації по Красноярському краю було повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, в окупованому Гостомелі підозрюваний та інші російські військові отримали наказ від свого командира на вбивство цивільного населення.

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"25 лютого 2022 року, перебуваючи на бойових позиціях в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської, він без попередження відкрив вогонь зі стрілецької зброї по цивільному автомобілю, що рухався по вул. Шевченка в напрямку м. Буча. Водій транспортного засобу отримав численні вогнепальні поранення. Згодом потерпілому вдалось врятуватись", - розповіли у прокуратурі.

Загалом військовослужбовці загону причетні до розстрілу 12 транспортних засобів в Гостомелі, внаслідок чого вбито 11 мирних жителів, а 15 - поранено.

Геноцин українців - вбивства на Чернігівщині

Нещодавно у районному суді Чернігова завершився розгляд справи щодо 15 російських військовослужбовців, які примусово утримували жителів села Ягідне в підвалі школи. Під час суду, який тривав кілька місяців, свідчення надали понад 80 жителів села.

Так, російських військовослужбовців було засуджено до 12 років ув’язнення. У прокуратурі зауважили, що на початку березня 2022 року російські військові, перебуваючи в окупованому с. Ягідне Чернігівського району, позбавили волі та насильно утримували в підвалі Ягіднянської школи в якості "живого щита" 368 людей, серед яких - 69 неповнолітніх.

Через нелюдські умови утримання та ненадання необхідної медичної допомоги у "підвалі смерті" померли 10 цивільних.

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