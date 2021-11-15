Хлопчика з опіками першого та другого ступеня доставили в лікарню.

В Одесі 13-річний хлопчик отримав опіки при спробі зробити селфі на даху залізничної цистерни.

Про це повідомили в прес-службі регіональної філії "Одеська залізниця АТ "Укрзалізниця".

За даними прес-служби, інцидент стався 14 листопада близько 16:00 на станції Одеса-Східна.

"Чергова по станції почула специфічний звук, після чого спрацював вакуумний вимикач фідера №1 контактної мережі (високовольтний вимикач змінного струму – УНІАН). При огляді території біля колії виявили підлітка зі слідами опіків...", – розповіли у філії.

На місце події викликали представників Нацполіції та швидку допомогу. Хлопчика з опіками першого та другого ступеня доставили в опіковий центр міської клінічної лікарні.

Встановлено, що при спробі зробити селфі учень 7-го класу однієї з одеських шкіл піднявся на дах цистерни, де був вражений електричним струмом контактної мережі.

Читайте такожНа Херсонщині 16-річна дівчина через "геніальну ідею" обпекла половину обличчяУ прес-службі акцентують на тому, що діти й підлітки наражають себе на величезну небезпеку, коли підіймаються на вагони, локомотиви, огорожі, мости та інші залізничні об'єкти заради фотографії.

Як зазначається, напруга контактної мережі становить 27,5 кВ. При наближенні до проводу контактної мережі ближче ніж на два метри може виникнути електрична дуга між тілом людини та проводом. В результаті людина отримує тяжку електротравму.

Раніше в Одесі 21-річний хлопець заліз на дах залізничної цистерни, щоб зробити ефектне фото. Хлопця вдарило струмом, у нього обпалене майже все тіло. За життя потерпілого боролися лікарі.

Автор: Лариса Козова