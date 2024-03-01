Засуджений також очолював у Дніпрі громадське об’єднання, підконтрольне забороненій ОПЗЖ.

Соратника нещодавно ліквідованого в Росії зрадника України Іллі Киви засудили до 15 років ув’язнення.

Як повідомили у Службі безпеки України, російський агент діяв на Дніпропетровщині, зокрема шпигував за комплексами ППО.

"Зловмисник входив до найближчого оточення зрадника Іллі Киви, якого наприкінці 2023 року ліквідували в Росії, де він переховувався від правосуддя. Також засуджений очолював у Дніпрі громадське об’єднання, яке було підконтрольне забороненій партії ОПЗЖ", - зазначається у повідомленні.

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За даними СБУ, ворожий агент залишився у Дніпрі після початку повномасштабного вторгнення РФ для проведення підривної діяльності на користь окупантів. Зловмисник намагався виявити та передавав агресору локації української ППО поблизу обласного центру.

Співробітники СБУ затримали ворожого поплічника під час спецоперації на території регіону восени 2022 року.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму, який у 2014 році познайомився з Кивою. Після 24 лютого 2022 року чоловік перейшов на прямий зв'язок з представником російської розвідки. Для комунікації використовували анонімні чати в популярному месенджері.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Ліквідація Іллі Киви в Росії – деталі

Торік 6 грудня у Підмосковʼї зі стрілецької зброї було ліквідовано зрадника Іллю Киву. Джерело УНІАН в СБУ тоді зазначило, що він був однією з пріоритетних цілей для знищення, операція щодо його ліквідації готувалася тривалий час.

Згодом поінформоване джерело у спілкуванні з УНІАН зазначило, що серед ліквідованих спецслужбою, зокрема, і російський терорист та пропагандист Владлен Татарський. Телеграм-канал "Кровна помста" поширив відео, в якому людина, яка називає себе "Генералом Кровної Помсти", зазначила, що на рахунку СБУ також ліквідація генпрокурора т. зв. "ЛНР" Сергія Горенка, депутата-терориста з "ЛНР" Олега Попова та інших ворогів України.

Також повідомлялось, що СБУ працювала на Херсонському і Запорізькому напрямках – йдеться про отруєння "губернатора" Херсонщини Володимира Сальдо, замах на зрадника Олега Царьова, терориста та вбивцю Захара Прілєпіна, "міністра внутрішніх справ "ЛНР" Ігоря Корнета.

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