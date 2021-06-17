24 травня нетвереза водійка за кермом позашляховика на величезній швидкості збила 13-річного хлопця.

13-річний Андрій Тарасюк, якого наприкінці травня збила на тротуарі нетвереза водійка, виписався з лікарні. Він записав відеозвернення, в якому розповів про свій стан і подякував усім небайдужим за підтримку.

Про це повідомляє ТСН. Хоч на хлопця чекають ще кілька операцій та тривала реабілітація, юнак намагається триматися упевнено і усміхається.

"Мене вже виписали з лікарні, але на мене ще чекає кілька операцій, дякую всім за підтримку", - сказав Андрій.

Нагадаємо, 24 травня у Вінниці 43-річна жінка за кермом позашляховика збила 13-річного школяра. Суд випустив її під заставу, а захист наполягає, що фігурантка перебуває на обліку з діагнозом алкоголізм.

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В крові у жінки в момент ДТП було 3,3 проміле алкоголю, що в 16,5 рази перевищує норму. За словами свідків, вона була в неадекватному стані і не могла навіть триматись на ногах.

26 травня Вінницький міський суд задовольнив обрав винуватиці ДТП запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативною заставою у 181 тисячу гривень. Вже 27 травня її родичі знайшли необхідну суму. Тому підозрювану випустили з СІЗО.

Захист водійки наполягає, що вона офіційно перебуває на обліку в наркодиспансері з діагнозом алкоголізм.

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Автор: Дмитро Захаров