В Україні стався черговий інцидент на залізниці - поліції довелося висаджувати п'яного пасажира.
Про це повідомляє запорізьке видання "Акцент".
У плацкартному вагоні поїзда, що виїхав з Києва до Маріуполя 8 листопада, перебували двоє чоловіків, які розпивали алкоголь. Попри те, що інших пасажирів вони не провокували, людям не подобався сам факт розпивання алкоголю. Одна з пасажирок звернулася до поліцейських.
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У підсумку ті вирішили висадити пасажира, який сів у поїзд напідпитку ще в Києві. Той своєю чергою стверджував, що такі дії незаконні і погрожував судом. Його товариш знімав це "спілкування" не відео для "доказів". У якийсь момент порушник навіть почав ображати поліцейських.
"Посвідчення! Представся! Ти хто такий, бандит? Ти бандит!",- заявив він.
Після поліція вивела порушника з вагона силою.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика!
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