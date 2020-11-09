Чоловік влаштував перепалку з поліцейськими й погрожував їм судом.

В Україні стався черговий інцидент на залізниці - поліції довелося висаджувати п'яного пасажира.

Про це повідомляє запорізьке видання "Акцент".

У плацкартному вагоні поїзда, що виїхав з Києва до Маріуполя 8 листопада, перебували двоє чоловіків, які розпивали алкоголь. Попри те, що інших пасажирів вони не провокували, людям не подобався сам факт розпивання алкоголю. Одна з пасажирок звернулася до поліцейських.

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У підсумку ті вирішили висадити пасажира, який сів у поїзд напідпитку ще в Києві. Той своєю чергою стверджував, що такі дії незаконні і погрожував судом. Його товариш знімав це "спілкування" не відео для "доказів". У якийсь момент порушник навіть почав ображати поліцейських.

"Посвідчення! Представся! Ти хто такий, бандит? Ти бандит!",- заявив він.

Після поліція вивела порушника з вагона силою.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

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Автор: Юрій Годован