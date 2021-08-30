Постраждалі у ДТП на Хортиці госпіталізовані й перебували у важкому стані.

У неділю ввечері, 29 серпня, в Запоріжжі на острові Хортиця п'яний чоловік, 1972 року народження, на авто "Honda Accord" перевищив швидкість та збив подружжя, яке йшло разом з малолітньою донькою.

У результаті ДТП у Запоріжжі чоловік-пішохід, 1986 року народження, та його дружина, 1993 р. н., отримали численні травми та потрапили до лікарні, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

За його даними, дівчинка отримала політравму й також госпіталізована. Постраждалі знаходилися у важкому стані.

"…водій… на автодорозі між кафе "Козацьке подвір’я" та будинком відпочинку "Пектораль", не дотримуючись швидкісного режиму, скоїв наїзд на пішоходів… У його крові виявлено 1,6 проміле алкоголю", – з'ясували правоохоронці.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Підозрюваного затримано.

Нагадаємо, в Україні дозволена для водіїв кількість алкоголю в крові становить 0,2 проміле.

У нашій країні за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті якого постраждали люди, загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Автор: Екатерина Присяжнюк