На прохання господаря припинити грабіж незнайомець не реагував.

На Волині нетверезий чоловік вдерся до помешкання серед білого дня і почав виносити з нього речі просто у присутності ошелешеного господаря. Злодія затримали на місці.

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Про це йдеться у вироку Горохівського райсуду Волинської області, оприлюдненого у державному реєстрі. Інцидент стався ще торік. Потерпілий сидів у себе вдома та читав газету, коли побачив, що до нього на горище по драбині підіймається невідомий. Вийшовши на вулицю, він побачив, що незнайомець вийшов з горища із рюкзаком, набитим речами.

Потерпілий запитав у чоловіка, хто він такий та що тут робить. Той же запитав, де дружина господаря, чи має він гроші та де його собака. Пізніше з'ясувалось, що собаку незнайомець попередньо прив'язав до велосипеда та вивіз за село. Надалі грабіжник мовчки пішов в дім і продовжив збирати там речі господаря. Зокрема – взяв мобільний телефон та електропилку.

На прохання господаря припинити грабіж незнайомець не реагував. Натомість продовжував нишпорити у меблях. Потерпілий пішов до сусідів і повідомив про ситуацію.

Родичі потерпілого викликали поліцію, дивного чоловіка затримали.

Обвинувачуваний – раніше судимий, свою провину визнав. Експертиза встановила, що в період злочину він виявляв ознаки легкої розумової відсталості з вираженими поведінковими розладами та алкогольним обтяженням. За своїм психічним станом він міг усвідомлювати свої дії, однак повною мірою не міг керувати ними. Внаслідок цього може бути визнаний обмежено осудним.

Суд визнав чоловіка винним у пограбуванні та засудив його до позбавлення волі на чотири роки. Також йому примусово нададуть психіатричну допомогу.

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Автор: УНІАН