Черговий акт вандалізму зафіксовано в Шевченківському районі столиці.

У Шевченківському районі невідомі вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО.

Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства з утримання зелених насаджень у Facebook.

Монумент розташований неподалік станції метро "Берестейська". Як видно на фото, комунальні служби зуміли повернути йому звичний вигляд попри те, що зловмисники не пошкодували на пам'ятник фарби.

"Сподіваємося, що все ж таки свідомих мешканців більшість, і такі інциденти не повторяться. Кияни, бережіть все, що вас оточує!", - йдеться у повідомленні КП.

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Автор: Юрій Годован