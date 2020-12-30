Монумент постраждав від рук вандалів / facebook.com/kpuzn.shevchenkivskyi

У Шевченківському районі невідомі вандали облили фарбою пам'ятник воїнам АТО.

Про це повідомляється на сторінці комунального підприємства з утримання зелених насаджень у Facebook.

Монумент розташований неподалік станції метро "Берестейська". Як видно на фото, комунальні служби зуміли повернути йому звичний вигляд попри те, що зловмисники не пошкодували на пам'ятник фарби.

Комунальники привели його до ладу / facebook.com/kpuzn.shevchenkivskyi

"Сподіваємося, що все ж таки свідомих мешканців більшість, і такі інциденти не повторяться. Кияни, бережіть все, що вас оточує!", - йдеться у повідомленні КП.

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Автор: Юрій Годован