Вандали поглумилися над арт-об'єктом, присвяченому стилягам-модникам, розташованим у столичному парку "Позняки" в Дарницькому районі.
Як пише "Сьогодні", металевий "піжон" залишився без частини жовтої краватки, яку відпиляли. Сама скульптура одночасно є підпорою для дерева, а спиляти її елемент, очевидно, можна лише спеціальною пилкою або болгаркою.
Знайти вандалів буде непросто - у парку немає камер спостереження, а освітлення з'явилося лише нещодавно.
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У комунальному підприємстві, на балансі якого перебуває парк, заявили, що раніше не бачили зникнення краватки.
"Піжон" дійсно постраждав від вандалів – спиляли половину краватки. Будемо його відновлювати. У нас працює майстер-коваль, який створив "піжона". Він придумає, як можна замінити краватку. Наші співробітники вже кілька разів відмивали пам'ятник від написів фарбою", - кажуть у КП СЗН Дарницького району.
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