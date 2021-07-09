Думки інтернет-користувачів розділилися.

У Києві пасажир трамваю відламав бокове дзеркало автомобіля, який неправильно припаркувався.

Ролик розмістив Київ Оперативний у Facebook.

За словами автора відео, водій автівки Honda довго заважав трамваю продовжити рух.

Коли автомобіль почав від'їжджати, чоловік наздогнав його та голіруч відламав дзеркало. Після цього він побіг за трамвай.

Читайте такожНазвано причину масового отруєння гостей ресторану біля Львова"Зі слів автора, автівка Honda дуже довго заважала проїхати трамваю. От один із пасажирів і не стримав своє невдоволення", - йдеться у повідомленні.

Думки інтернет-користувачів розділилися.

Деякі підтримали "месника", а інші - засудили його за вчинення правопорушення.

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Автор: Людмила Жерновська