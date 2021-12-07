Чоловік та жінка вихвалялися тим, що ненавидять українську мову, а водій таксі зафіксував усе на відеореєстратор.

Пара киян перепросила у столичного таксиста за цькування української мови й українців.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Як повідомляв УНІАН, про інцидент стало відомо 6 грудня. Конфлікт між пасажирами та водієм таксі стався після того, як таксист відмовився везти пару через висловлені ними образи в бік української мови.

"Ти розмовляй зі мною російською... Ти хочеш зі мною як розібратися? Дзвони своїм шефам.. Ти що, хамло?... Ти зараз потухнеш... Тебе що, мова не влаштовує? Я народився у Києві, а ти де родився?... Приїхало сюди й наворачує!" – відреагував чоловік.

Жінка спершу намагалась підтримати знайомого, а потім спробувала залагодити конфлікт. Таксист же протягом перепалки не переходив на грубощі й дотримувався ввічливості.

У коментарі ТСН таксист на ім’я Анатолій заявив, що така ситуація з ним у столиці стається вперше. Кадри інциденту з реєстратора чоловік оприлюднив у мережі, після чого з’явилась реакція самих провокаторів.

Герої ролика зателефонували таксисту і перепросили.

"Я переглянула...Вибачте, ми реально перегнули палицю", – відповіла жінка.

Анатолій зазначив, що видалити відео, яке розійшлося мережею, вже неможливо. Але й до поліції з заявою щодо розпалювання ворожнечі звертатися не збирається.

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Автор: Віолетта Орлова