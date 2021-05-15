Правоохоронці приїхали на місце за викликом.

У Чернігові поліцейські, які прибули за викликом про домашнє насилля, застосували табельну зброю проти чоловіка, той від отриманих поранень помер. Відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство).

Про це повідомили у прокуратурі Чернігівської області.

Поліцію до квартири по вулиці Жабинського викликала сусідка пари, яка почула, що жінка просить про допомогу від її чоловіка, який погрожував фізичною розправою, зазначає видання ЧЕline.

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Два патрулі, які прибули до місце вирішили проникнути до квартири, там побачили чоловіка із ножами в обох руках, на накази поліції їх кинути не реагував, а потім пішов із ними на правоохоронців.

"Відповідно до Закону України "Про Національну поліцію", патрульні застосували вогнепальну зброю і поранили чоловіка", - повідомили виданню у поліції Чернігівської області.

Зазначається, що до приїзду швидкої, яку викликали патрульні, чоловік залишався живим, ще годину медики намагались реанімувати постраждалого, але все ж врятувати його не вдалось.

На місце події виїхали представники прокуратури, а також слідчі Держбюро розслідувань.

"Розпочато досудове розслідування. За його результатами буде надано правову оцінку діям працівників поліції", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

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Автор: Вікторія Гордієнко