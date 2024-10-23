Прикордонники з'ясували, що дружина українця насправді перебуває на території України, а документи про народження нібито трійні - підроблені.

Українець намагався виїхати за кордон за підробними документами про "трійню" в інкубаторі.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, 26-річний так званий батько трьох дітей намагався виїхати з України з підробними свідоцтвами про народження.

Під час спілкування з прикордонниками чоловік не припиняв запевняти, що малюки нібито народилися у липні і за станом здоровʼя перебувають наразі в інкубаторах. Їхня мама також з ними, у Німеччині. Проте у прикордонників була інформація про те, що жінка зараз в Україні. Втім, чоловік придумав нову версію - жінка нібито повернулася в Україну, кинувши малюків у чужій країні через післяпологову депресію.

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"Насправді документи є підробними і не надають права на перетинання кордону. Отож, "плодючому" громадянину загрожує кримінальна відповідальність за їх підробку", - зазначили в ДПСУ.

Спроби незаконного перетину кордону

Як повідомляв УНІАН, у серпні в річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився чоловік середнього віку. Зазначається, що документів при ньому не знайшли.

Крім того, раніше на українсько-румунському кордоні відбувся напад на українських прикордонників. Невідомі відібрали у них зброю, гранати та прорвалися до Румунії. На місце було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Також було поінформовано прикордонників Румунії та взаємодіючі правоохоронні органи.

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