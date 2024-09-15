Назвались подружжям: теща намагалась вивезти зять за кордон, але 'спалилась' (фото)

Лише згодом жінка зізналася, що насправді чоловік є її зятем.

Теща із зятем намагалися "законно" виїхати з країни, вдаючи із себе подружню пару.

Як повідомляє Державна прикордонна служба, 56-річна жінка з 39-річним чоловіком мала намір потрапити за кордон. "Дружина" нібито їхала лікуватися до Німеччини, та, оскільки їй як особі з інвалідністю І групи, потрібна допомога, без супроводу – ніяк.

"Все ж приховати свої справжні плани від прикордонників не вдалося. Тільки тоді жінка зізналася, що чоловік насправді доводиться їй зятем. Про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено повідомлення до Нацполіції", - зазначили в ДПСУ. Відео дня

Спроби незаконного перетину кордону

Як повідомляв УНІАН, у серпні в річці Тиса на кордоні з Румунією виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився чоловік середнього віку. Зазначається, що документів при ньому не знайшли.

Крім того, раніше на українсько-румунському кордоні відбувся напад на українських прикордонників. Невідомі відібрали у них зброю, гранати та прорвалися до Румунії. На місце було вислано додаткові групи для пошуку правопорушників та перевірки тилових підступів до кордону. Також було поінформовано прикордонників Румунії та взаємодіючі правоохоронні органи.

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