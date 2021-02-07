В ДСНС закликають відпочивальників не переоцінювати власні сили під час катання на лижах та сноубордах.

На Закарпатті рятувальники відшукали заблукалого туриста і надали допомогу травмованому лижнику.

Про це повідомляє прес-служба Управління ДСНС України у Закарпатській області.

Так, 6 лютого о 13:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що в районі полонини Драгобрат Рахівського району, під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав турист з міста Берегово, Закарпатської області.

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«На пошуки хлопця у гори вирушили 6 фахівців Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи, які вже о 16:00 знайшли заблукалого у задовільному стані в лісовому масиві поблизу гірськолижного комплексу «Драгобрат». Далі фахівці ДСНС супроводили його до місця тимчасового проживання», - йдеться у повідомленні.

В цей же час інші фахівці ДСНС з Воловецької гірської пошуково-рятувальної групи надавали першу долікарську допомогу львів’янину, який травмував коліно під час катання на лижах.

Рятувальники нагадують туристам, що під час відпочинку не треба забувати про правила безпеки, бути відповідальними і не переоцінювати власні сили під час катання на лижах та сноубордах.

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Автор: УНІАН