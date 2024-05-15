Під час стрибка стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт і обмотався довкола ноги курсанта, завадивши розкриттю основного.

На одному з українських аеродромів під час навчально-тренувальних стрибків з парашутом загинув 19-річний курсант Одеської військової академії.

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, трагедія сталася 14 травня. Тренувальний стрибок курсант 2 курсу факультету підготовки спеціалістів Військової розвідки та Сил спеціальних операцій здійснив на висоті 600 метрів.

"За попередньою інформацією, стабілізаційний парашут зачепився за вертоліт, пошкодився та обмотався довкола ноги курсанта, а також перешкодив відкриттю основного парашута. Юнака почало обертати в повітрі, а запасний парашут не встиг повністю розкритися. Хлопець загинув одразу на місці події", - йдеться у повідомленні.

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За фактом загибелі курсанта розпочато досудове розслідування. Попередня кваліфікація правопорушення – недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Загибель курсантів внаслідок вибуху снаряда на Харківщині

31 травня 2023 року у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у Харківській області внаслідок вибуху снаряда загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту – Роман Сліпець та Євген Кочетов. Ще один студент дістав поранення.

У загибелі обвинуватили колишнього начальника кафедри університету цивільного захисту та працівника ДСНС, який привіз снаряд до навчального центру.

Смерть курсантів настала внаслідок вибуху артилерійського далекобійного осколково-фугасного снаряду калібру 152 мм.

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