У загибелі обвинувачуються колишній начальник кафедри університету цивільного захисту та працівник ДСНС, який привіз снаряд до навчального центру.

Через загибель у травні на Харківщині двох курсантів Національного університету цивільного захисту, яким наказали розібрати снаряд, судитимуть колишнього начальника кафедри вишу та працівника ДСНС.

Як повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури, ексначальник кафедри обвинувачується у вбивстві двох осіб через необережність, незаконному поводженні з боєприпасами та службовій недбалості. Головному фахівцю одного з відділів Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області інкриміновано придбання, зберігання та передачу боєприпасів без передбаченого законом дозволу.

Зазначається, що трагедія сталася у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у Харківській області. Там на той момент жили та навчались студенти цього харківського вишу. Смерть двох курсантів настала внаслідок вибуху артилерійського далекобійного осколково-фугасного снаряду калібру 152 мм. Ще один курсант отримав поранення.

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За даними слідства, головний фахівець одного з відділів ДСНС у Сумській області, який в цей час проходив підвищення кваліфікації у цьому центрі, привіз артснаряд на прохання начальника однієї з кафедр університету. Останній приніс до навчального корпусу цей снаряд.

"Згодом він надав курсантам вказівку розібрати боєприпас. Студенти відповіли, що вони тільки вчаться на третьому курсі та не знають, як правильно це робити. Проте начальник кафедри сказав їм зробити це в обов’язковому порядку, інакше їх не відпустять у звільнення", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі наголосили, що відповідно до посадової інструкції, саме начальник цієї кафедри контролює питання з охорони праці, додержання правил протипожежної безпеки на кафедрі для безпечної роботи в навчальних приміщеннях кафедри, повного виключення виробничого травматизму та профзахворювань працівників. Окрім цього, у 2023 році він перебував у відрядженні за кордоном, де успішно пройшов курс зі знешкодження вибухонебезпечних предметів за міжнародними стандартами протимінної діяльності, тобто є кваліфікованим та обізнаним спеціалістом в області поводження з вибухонебезпечними предметами та боєприпасами.

Наразі начальника кафедри звільнено з університету. Діями обвинувачених центру та університету завдано збитків на загальну суму майже 4,5 мільйона гривен.

Загибель двох курсантів, які розбирали снаряд на Харківщині – деталі трагедії

31 травня у Міжрегіональному центрі гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України у Харківській області внаслідок вибуху снаряда загинули двоє курсантів Національного університету цивільного захисту – Роман Сліпець та Євген Кочетов. Ще один студент дістав поранення.

За даними правоохоронців, снаряд до навчального корпусу приніс начальник кафедри університету. Він дав студентам вказівку розібрати бойовий припас, незважаючи на їхні слова про те, що вони – третьокурсники та ще не мають такого досвіду. Однак викладач наполягав на своєму, заявивши, що не відпустить курсантів у звільнення.

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