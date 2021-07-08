Співробітник охоронного холдингу отримав постріл дробом в плече.

В результаті стрілянини у Голосіївському районі Києва, яка сталася в середу, 7 липня, постраждав співробітник охоронного холдингу "Шериф".

Про це "Стране" розповів засновник холдингу Дмитро Стрижов.

За його словами, на пульт їх компанії надійшов виклик одного з клієнтів, а коли співробітники охоронного холдингу прибули, виявилося, що у замовника послуги є рішення суду, за яким він хоче потрапити до своєї квартири.

"І хоче розкрити замки. Для цього запросив співробітників Нацполіції, підстрахувався про всяк випадок, якщо будуть якісь агресивні дії стосовно нього, щоб його теж охороняли. Коли Нацполіція разом з людиною, яка повинна була розкрити замки, почала намагатися робити цю процедуру - людина всередині квартири викрутила дверне вічко і почала задувати з газового балончика всіх присутніх", - заявив Стрижов.

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Також він повідомив, що їх співробітник отримав дробом в плече.

"Після цього поліцейські доклали до дверного вічка пластину, попросили кийок у нашого співробітника, щоб не тримати рукою пластину. З квартири пролунав постріл. В результаті якого три людини отримали поранення: поліцейський, клієнт, який користувався послугами особистої охорони, отримав травму обличчя і боєць групи реагування отримав дробом в плечі. Перша медична допомога надана. Зачеплені м'які тканини, життєво важливі органи не зачеплені. Жити буде", - додав бізнесмен.

Стрілянина в Києві 7 липня: подробиці

Вранці 7 липня у Києві провели спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який поранив двох людей, у тому числі поліцейського.

За попередньою інформацією, співробітники патрульної поліції виїхали на виклик про конфлікт у квартирі на проспекті Голосіївському. На місці події власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських.

Правоохоронець отримав вогнепальне поранення руки, а інший чоловік-поранення в обличчя. Після цього зловмисник закрився в квартирі і підпалив її.

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Автор: Денис Прядко