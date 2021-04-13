Крадійкам загрожує 8 років в'язниці.

В місті Лозова Харківської області двох жінок підозрюють у привласнення мішка з грошима - понад півмільйона гривень.

Читайте такожВ Одесі два строковики втекли з госпіталю і вкрали 12 тисяч гривень

Як повідомляється на сайті обласної поліції, увечері 10 квітня до правоохоронців звернувся директор поштового відділення в місті Лозова. Він повідомив, що під час перевезення пошти службовим автомобілем працівники установи в селі Слобідське Лозівського району помітили зникнення мішка з грошима.

В ході проведення перевірки поліцейські встановили, що 31-річна працівниця видавала гроші листоношам у приміщенні каси, та викрала один пакет з готівкою. Кошти вона передала 38-річній жінці, яка обіймає посаду заступника директора вказаного відділення. Зловмисниця зберігала мішок з грошима за місцем мешкання. Жінки заздалегідь розробили план крадіжки.

Зазначається, що речові докази вилучено. Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров