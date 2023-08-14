Шахрайці загрожує три роки в’язниці за злочин проти постраждалих від війни.

На Київщині правоохоронці схопили шахрайку, що видурювала гроші у родичів полонених, обіцяючи посприяти у визволенні людей з Росії. Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що мешканка Київської області, 1988 року народження, розповідала знайомим про те, що буцімто займається обміном військовополонених. Коли до неї звернулася жінка, чиї рідні якраз перебувають в полоні, зловмисниця зголосилася "допомогти", але затребувала за свої "послуги" майже 150 тисяч гривень.

Отримавши гроші, шахрайка зникла. Тоді потерпіла змушена була звернутися до поліції з повідомленням про те, що її ошукали.

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Поліцейські розшукали та затримали зловмисницю. В її помешканні провели обшук, під час якого було знайдено докази шахрайської діяльності, зокрема кілька паспортів громадян України та їхні медичні документи.

Жінці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство. Їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що в Одеській області затримали посадовця однієї з районних адміністрацій, який вимагав гроші у дружини пораненого військовослужбовця. За "винагороду" хабарник обіцяв посприяти в тому, щоб бійця перевели на "тихий" напрямок в тилу.

Також ми розповідали про чергового "бізнесмена", який приховано переправляв з Росії до України підроблені ліки для онкохворих. Щоб нелегально "імпортувати" фальсифікат, ділки ховали його у замаскованих технологічних порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн.

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