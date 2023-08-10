Щотижня зловмисники заробляли на цьому мільйони гривень.

Служба безпеки України затримала ще одного "бізнесмена" з групи ділків, які приховано переправляли з Росії до України підроблені ліки для онкохворих.

Як розповіли в СБУ, кіберфахівці відомства під час спецоперації у Київській області та у Харкові ліквідували канал нелегального ввезення в Україну фальсифікованих медпрепаратів онкологічної групи.

"Більшу частину підробки виготовляли на території РФ та у декількох країнах Близького Сходу. Щоб нелегально "імпортувати" фальсифікат, ділки ховали його у замаскованих технологічних порожнинах власних авто і перетинали держкордон з території третіх країн", - розповіли у СБУ.

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Опісля оптові партії сумнівних медзасобів вони продавали через спеціально створені інтернет-магазини та профільні групи у соцмережах.

"Безпосередню доставку "замовникам" здійснювали через підконтрольні аптеки та популярні поштові сервіси. За наявними даними, щотижневі "прибутки" зловмисників становили мільйони гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, у результаті спецоперації співробітники СБУ викрили трьох учасників міжнародного злочинного угруповання, яке організувало нелегальний бізнес. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила, що виявлені у ділків медпрепарати є підробками та не відповідають заявленим в інструкції характеристикам.

Під час обшуків в аптеках та помешканнях фігурантів, а також в їхніх офісних та складських приміщеннях було вилучено значну кількість фальсифікованих лікарських засобів, незареєстровану вогнепальну зброю, чорну бухгалтерію, мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинної діяльності.

Наразі затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів, вчинена організованою групою).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Водночас у Київській міській прокуратурі зазначили, що затримано було ще одного, третього, співучасника злочину зі збуту підроблених ліків для онкохворих.

"Згідно з матеріалами слідства, підроблені лікарські засоби онкологічної групи надходили до України з-за кордону. У подальшому, учасники схеми організовували збут вказаних препаратів на території Києва та інших міст", - йдеться у повідомленні.

Вартість препаратів становила від 13,8 до 23,4 тисяч гривень за упаковку.

У прокуратурі нагадали, що у травні правоохоронці викрили двох осіб, причетних до вчинення злочину. Їм було повідомлено про підозру та судом обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

У ході подальшого розслідування була встановлена причетність ще одного співучасника. Його було затримано, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зауважується також, що під час обшуків правоохоронці виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, які на цей час вилучені з продажу на території Україні. Досудове розслідування триває.

Збут підроблених ліків в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у травні Офіс генерального прокурора повідомив, що у Києві було викрито схему збуту в Україні підроблених ліків для онкохворих. Під час обшуків було знайдено також заборонені російські та білоруські лікарські препарати.

Тоді зазначалося, що вартість ліків становила 46,5 тис. грн за упаковку. Замовлення приймалися через онлайн-форму аптеки, а далі товар доставлявся покупцю.

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