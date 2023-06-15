Дитину довго намагалися реанімувати, але не змогли повернути до життя.

У Білоцерківському районі Київської області у четвер, 15 червня, трагічно загинув хлопчик, якому було 10 років.

Дитина під час риболовлі вирішила перепливти річку, але не змогла цього зробити і потонула, повідомив про трагічний інцидент у Telegram керівник Головного управління Нацполіції в Київській області - генерал Андрій Нєбитов.

"Сьогодні учень п'ятого класу пішов на рибалку з друзями, намагався перепливти річку, але втратив сили і пішов на дно", - зазначив він.

За словами генерала, постраждалого дістали з води, і медики разом з поліцейськими майже годину намагалися його повернути до життя, але реанімаційні заходи виявилися марними - хлопчик помер.

Цікаві новини Київської області - сьогодні це варто знати

На початку червня повідомлялося, що біля Києва на залізниці загинула 19-річна дівчина. Поліція Київщини 3 червня повідомила, що тредія сталася неподалік міста Бровари.

За відомостями правоохоронців, дівчина зненацька вийшла на колії у той час, коли по них у напрямку Броварів рухався електропотяг. Машиніст застосував екстренне гальмування, але все одно не зміг уникнути наїзду на дівчину.

Вас також можуть зацікавити новини: