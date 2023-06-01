Попередньо, дівчинка не впоралась із керуванням і впала у воду.

У селі Річки Рівненської області трагічно загинула дитина. П’ятирічна дівчинка пішла кататися на велосипеді та потонула у штучній водоймі.

Як розповіли у прес-службі поліції Рівненської області, повідомлення про трагедію правоохоронці отримали від медиків, що констатували смерть дівчинки. Попри вжиті реанімаційні заходи, її життя врятувати не вдалося.

"Слідчо-оперативна група відділення №7 (м.Корець) на місці події з’ясувала, що близько 13:40 п’ятирічна донька сказала 24-річній мамі, що їде кататися на велосипеді на дитмайданчик неподалік освітнього закладу, а вже за 20 хвилин її там ніхто не бачив. Батьки та односельці кинулися шукати дитину. Її виявила місцева жителька у штучній водоймі приватного господарства. Попередньо, дівчинка не впоралась із керуванням і впала у воду", – йдеться у повідомленні.

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Слідчі внесли відомості до ЄРДР за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ з відміткою нещасний випадок. Поліцейські зʼясовують усі обставини події. Зазначається, що сім’я загиблої дитини характеризується позитивно та на соцобліках не перебуває.

Загибель дітей в Україні

На початку травня трагічний інцидент стався в Одесі. Там 2-річна дитина випала з вікна балкону на пʼятому поверсі. Від отриманих травм хлопчик помер на місті.

Наприкінці квітня внаслідок ракетної атаки РФ по Дніпру загинула 2-річна дитина та її мати. Водночас під час обстрілу Чернігівщини 1 травня росіяни влучили в навчальний заклад. Загинула дитина, яка перебувала поруч.

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