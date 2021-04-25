Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Хмельницькій області загинули дві особи, у тому числі дитина.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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ДТП сталася вдень 24 квітня на автодорозі Н-03 поблизу с. Скаржинці Хмельницького району. Зіткнулися вантажний мікроавтобус Mercedes та легковик Audi. Внаслідок аварії остання автівка загорілася.
В результаті ДТП водія Audi госпіталізовано, двоє пасажирів загинули – 46-річна жінка та 12-річний хлопчик. Водій Mersedes та пасажир від госпіталізації відмовились.
Причини та обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
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