Поруч був підземний пішохідний перехід.

У Києві пенсіонерка намагалася перебігти бульвар Дружби Народів, який нараховує вісім смуг для руху транспорту. Жінка миттєво загинула.

Про це повідомляють столичні спільноти в соцмережах.

Як уточнює "Київ оперативний", смертельна аварія сталася неподалік від станції метро "Дружби народів". Збив жінку автомобіль Mitsubishi.

За інформацією dtp.kiev.ua, жінка перебігала дорогу поблизу підземного пішохідного переходу.

Раніше під Києвом сталася ДТП через раптове потрапляння на проїжджу частину чоловіка. На відео видно, як чоловік пропустив кілька авто, після чого несподівано кинувся під колеса одного з них.

До цього у Києві в районі станції метро "Почайна" водій Fiat порушив правила дорожнього руху, внаслідок чого зіткнувся з автомобілем таксі Renault. Аварія сталася на Оболонському проспекті. В результаті зіткнення авто таксі перекинулося прямо на дорозі.

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Автор: Юрій Годован