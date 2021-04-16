Жінку в підсумку затримали / скріншот
Під Києвом у Софіївській Борщагівці жінка з незрозумілих причин напала на поліцейського, завдавши йому травм мітлою.
Відповідне відео з'явилося на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.
"Невідомо чим саме ця пані так обурилася на правоохоронця, але під її рукою опинилася мітла, якою вона скористалася не за призначенням. Лікарі діагностували у поліцейського струс мозку та гематому", - йдеться у повідомленні.
У підсумку жінку затримали. За фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 345 Кримінального кодексу
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