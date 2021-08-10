Обидві машини були фактично знищені в результаті зіткнення, одна з них перекинулась.

На перехресті доріг с. Мирівка – с. Горохове в Київській області сталась аварія, загинув хлопчик 2020 року народження.

Як повідомляє у Facebook прес-служба поліції Київщини, повідомлення про трагедію надійшло правоохоронцям 9 серпня, близько сьомої години вечора.

"За попередньою інформацією Nissan Maxima, прямуючи з другорядної дороги, не пропустив автомобіль Skoda Octavia та скоїв зіткнення. В автомобілі Nissan Maxima знаходилось четверо осіб, двоє з яких діти. В наслідок аварії хлопчик 2020 року народження загинув", - йдеться в повідомленні.

Обставини пригоди з'ясовують правоохоронці. На фото з місця подій можна бачити, що обидві машини були фактично знищені в результаті зіткнення. Одна з них перекинулась.

Раніше повідомлялось, що на Вінниччині в жахливій аварії загинула вагітна дівчина.

Читайте такожУ Львові автівка збила хлопця на електросамокаті, той – у реанімації (фото)

Аварія за участі легковика та мотоблока сталася поблизу села Райгород сьогодні близько 00:30. На трасі Вінниця - Гайсин Chery Tiggo в’їхав у задню частину мотоблока "Зубр". Внаслідок цього 20-річна вагітна пасажирка мотоблока дістала травми й згодом померла в місцевій лікарні.

Водій мотоблока, 32-річний мешканець Гайсинського району залишив місце події. Його розшукали працівники Гайсинського районного управління поліції за місцем проживання в одному із сіл Гайсинського району. Транспортні засоби вилучені, у водіїв взяті зразки крові на стан сп’яніння

Автор: Дмитро Захаров