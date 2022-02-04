Внаслідок ДТП жінка була госпіталізована.

У селі Сокільники Львівського району під час руху з автопоїзда "МАЗ" поривом вітру зірвало тент, який впав на інший автомобіль, що рухався зустрічною смугою. Внаслідок ДТП постраждала жінка.

Про це йдеться у повідомленні Поліції Львівської області у соцмережі. Там уточнили, що конструкція впала на автомобіль "Рено Кенґо", який рухався назустріч, розбила вітрове скло та травмувала пасажирку легковика.

"Автопоїздом керував 22-річний мешканець Яворівського району, за кермом легковика перебував 56-річний житель міста Городок Львівського району, травмована – жителька Городка віком 53 роки. Її з тілесними ушкодженнями госпіталізували", - зазначається в повідомленні.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу ("порушення правил безпеки дорожнього руху"). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті - до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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