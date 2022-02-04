Серед травмованих - водії легковика та мікроавтобуса, а також дев'ять пасажирів.

На Полтавщині внаслідок зіткнення чотирьох транспортних засобів 11 людей отримали травми.

Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Полтавській області, ДТП сталася 3 лютого близько 19:00 на автодорозі "Суми-Пирятин" поблизу села Вишневе Лубенського району.

Під час огляду місця події слідчим поліції вдалося з’ясувати, що сталося зіткнення чотирьох транспортних засобів:

вантажівки Renault Magnum під керуванням 64-річного водія,

легковика Cherry Amulet під керуванням водія 1981 року народження,

мікроавтобуса Mercedes-Benz-Sprinter під керуванням 40-річного водія,

сідлового тягача Volvo із напівпричепом SANTI під керуванням водія 1998 року народження.

За інформацією кореспондента УНІАН, в аварії розбилася маршрутка сполученням "Суми - Київ"

Унаслідок ДТП 11 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. Серед травмованих: водії Cherry Amulet та Mercedes-Benz-Sprinter, а також 9 пасажирів маршрутки. Переважна більшість травмованих - жителі Сумщини та Київщини. Їх госпіталізовано.

За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, якщо воно заподіяло потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Обставини та причини ДТП з’ясовує слідство.

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