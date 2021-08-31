Один з потерпілих помер на місці події.

Сьогодні в селі Фонтанка Одеської області при установці кондиціонера зірвалися з висоти 3-го поверху і загинули двоє робітників.

Як підтвердили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на вулиці Дружби народів.

Зокрема, двоє чоловіків встановлювали кондиціонер на 3-му поверсі будинку, але раптово впали вниз разом з ним. Один з потерпілих помер на місці події. Другий, який отримав тяжкі травми (голови, хребта), був доставлений до Одеської обласної клінічної лікарні, в реанімації якої через деякий час помер.

На місці працюють слідчі, встановлюються обставини і причини того, що сталося.

Читайте такожНа Одещині врятували хлопчика, який стояв на підвіконні 2-го поверху житлового будинку

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Лариса Козова