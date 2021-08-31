Сьогодні в селі Фонтанка Одеської області при установці кондиціонера зірвалися з висоти 3-го поверху і загинули двоє робітників.
Як підтвердили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася на вулиці Дружби народів.
Зокрема, двоє чоловіків встановлювали кондиціонер на 3-му поверсі будинку, але раптово впали вниз разом з ним. Один з потерпілих помер на місці події. Другий, який отримав тяжкі травми (голови, хребта), був доставлений до Одеської обласної клінічної лікарні, в реанімації якої через деякий час помер.
На місці працюють слідчі, встановлюються обставини і причини того, що сталося.
Читайте такожНа Одещині врятували хлопчика, який стояв на підвіконні 2-го поверху житлового будинку