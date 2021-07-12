У передмісті Одеси шахрай з Житомирської області отримав чужу посилку вартістю 750 тис. грн.
Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисника затримали біля поштового відділення на території Авангардівської територіальної громади.
Зазначається, що 26-річний підозрюваний незаконно отримав посилку з Волинської області вартістю 750 тис. грн.
«Чоловік, знаючи, що на пошту прибула комп'ютерна техніка, і кому саме вона належить, прийшов за нею під виглядом адресата з підробленим паспортом. Чуже майно і фальшивий документ у нього поліцейські вилучили», - поінформували в главку.
Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Питання про притягнення фігуранта до відповідальності за підробку паспорта буде вирішуватися після проведення експертизи, на яку направлено документ.
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