26-річний підозрюваний незаконно отримав посилку з Волинської області вартістю 750 тис. грн.

У передмісті Одеси шахрай з Житомирської області отримав чужу посилку вартістю 750 тис. грн.

Як повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, зловмисника затримали біля поштового відділення на території Авангардівської територіальної громади.

Зазначається, що 26-річний підозрюваний незаконно отримав посилку з Волинської області вартістю 750 тис. грн.

«Чоловік, знаючи, що на пошту прибула комп'ютерна техніка, і кому саме вона належить, прийшов за нею під виглядом адресата з підробленим паспортом. Чуже майно і фальшивий документ у нього поліцейські вилучили», - поінформували в главку.

Чоловікові повідомили про підозру у шахрайстві за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Питання про притягнення фігуранта до відповідальності за підробку паспорта буде вирішуватися після проведення експертизи, на яку направлено документ.

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Автор: Лариса Козова