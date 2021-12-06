Отримані кошти дівчина хотіла витратити на переїзд у РФ.

У Полтавській області 18-річна дівчина імітувала власне викрадення і вимагала у батьків гроші. Отримані кошти вона хотіла витратити на переїзд в Росію.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Полтавській області.

Мати дівчини повідомила про її викрадення 4 грудня близько 21:45. Жінка розповіла, що вдень донька пішла до сільського магазину і не повернулася.

За годину після її зникнення батьки отримали повідомлення з інформацією про викрадення дівчини. "Викрадачі" також вимагали викуп.

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Однак батьки звернулися до поліції. Правоохоронці оперативно почали розшук дівчини. Поліцейські передали орієнтування оперативним підрозділам сусідніх областей і вже через лічені години отримали позитивний результат.

Дівчину знайшли на автошляху "Харків-Щербаківка" на міжнародному автомобільному пропуску "Гоптівка". Дівчина намагалася перетнути державний кордон України з Росією.

Пізніше 18-річна дівчина пояснила, що мала намір таємно перетнути державний кордон і виїхати до міста Ставропіль (Росія). Там її начебто чекав 16-річний хлопець, з яким вона познайомилася в одній із соціальних мереж.

За її словами, історію з викраденням і вимаганням грошей вона вигадала сама, адже була впевнена, що батьки не схвалюють стосунки з невідомим росіянином. Викуп вона вимагала для того, щоб отримати кошти на переїзд у РФ.

Втікачку повернули додому.

Як повідомляв УНІАН, у Хмельницькій області до 15 років позбавлення волі засудили чоловіка, який роками катував та ґвалтував своїх дітей. Донька засудженого навіть намагалася вкоротити собі віку.

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Автор: Марта Гичко