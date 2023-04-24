Внаслідок ракетного удару ворога по аеродрому "Канатове" влітку 2022 року загинув 1 і було поранено 17 українських захисників.

Правоохоронці затримали колишнього в.о. командира однієї із частин Сил спеціальних операції Романа Червінського, дії якого нібито призвели до втрати людей і техніки на аеродромі "Канатове" на Кіровоградщині.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Обстріл аеродрому на Кіровоградщині - деталі

21 квітня Служба безпеки України повідомила про підозру військовому, чиї дії нібито призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині.

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Внаслідок ракетного удару загинув 1 та зазнали поранень 17 українських захисників, було повністю знищено два українські бойові винищувачі, а злітна смуга та інша техніка й будівлі зазнали значних пошкоджень.

За даними слідства, його "самовільні дії" нібито призвели до ракетного обстрілу ворогом аеродрому влітку 2022 року.

За матеріалами справи, Червінський разом із іншими особами самовільно вирішили провести т. зв. "спецоперацію" – заволодіти літаком повітряно-космічних сил РФ. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. Ця "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів.

У СБУ зазначали, що в результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків, що дало змогу росіянам обстріляти летовище.

Голова СБУ Василь Малюк зазначав, що СБУ і Головне управління розвідки Міноборони відразу висловили свої зауваження до такого плану, його не погодили інші державні органи, бо спецоперація приховувала в собі багато ризиків. Він зазначив, "окремі люди вирішили діяти на власний розсуд".