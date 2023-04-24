У підозрюваного спостерігаються ознаки психічних розладів.

Церкву УПЦ МП в селі Мілієве Чернівецькій області підпалив чернець УПЦ МП Євген Ткачук. Про це УНІАН стало відомо від представників силових структур.

У підозрюваного спостерігаються ознаки психічних розладів, і він двічі притягувався до кримінальної відповідальності за умисне знищення або пошкодження майна.

Ткачука затримали в центрі села Мілієве біля торгово-готельного комплексу "Монарх", який він теж підпалив. У підозрюваного була сумка з грошима в сумі близько 3,5 тисяч грн, які він вкрав у церкві та комплексі. За словами зловмисника, підпал був здійснений з метою приховування крадіжки.

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Підпал церкви УПЦ МП у селі Мілієве

У ніч на понеділок, 24 квітня 2023 року, у селі Мілієве Чернівецької області підпалили церкву УПЦ МП. Поліція повідомляла про затримання 34-річного чоловіка. Ним виявився житель села Іспас.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 194 Кримінального кодексу ("Умисне знищення або пошкодження майна").

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