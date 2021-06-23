Чоловік стверджує, що вбив знайомого "у стані афекту".

Моряк, якого затримали за підозрою у жорстокому вбивстві людини та підпалі будинку в Білогородці Київської області, зізнався у скоєному.

Про це 23 червня на своїй сторінці у Facebook повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Він опублікував відео, на якому чоловік визнає себе винним у вбивстві людини й стверджує, що зробив це "у стані афекту".

"Скоїв вбивство у стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири та самого тіла за допомогою бензину. У злочині розкаююсь. Свою вину визнаю. Готовий співпрацювати зі слідством", - сказав підозрюваний.

За інформацією правоохоронців, чоловік підпалив квартиру, скориставшись бензином та порохом, що зберігався у квартирі вбитого, бо той був мисливцем і самостійно виготовляв патрони для зброї.

Вбивство та пожежа у Білогородці: що відомо

21 червня на Київщині трапився вибух в житловому будинку Бучанського району, внаслідок якого постраждали понад 10 осіб. Окрім того, на місці вибуху знайшли тіло чоловіка, яким виявився 47-річний уродженець Кременчуга.

Експерт встановив, що чоловік загинув ще до пожежі через численні поранення. Поліція затримала підозрюваного у вбивстві: ним виявися 43-річний моряк, який мешкав неподалік від убитого. За словами чоловіка, злочин скоїв через сварку за гараж, який загиблий у нього винаймав.

Зараз моряку повідомили про підозру за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення та пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.

Очікується, що завтра суд обере підозрюваному міру запобіжного заходу. Чоловіку може загрожувати довічне позбавлення волі.

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Автор: Катерина Комолова