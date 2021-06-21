Рятувальники продовжують ліквідувати пожежу.

У селі Білогородка під Києвом в результаті вибуху в багатоповерхівці постраждали 8 осіб, з яких одна дитина.

Як повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), вибух з подальшим горінням стався о 13:20 в п'ятиповерховому житловому будинку в квартирі на третьому поверсі.

Читайте такожУ Рівному чоловік випав з вікна 7-го поверху на автомобіль "швидкої"Двох осіб госпіталізовано, з них одна дитина 2008 року народження, та 6 осіб постраждали, які після огляду лікарями від госпіталізації відмовились.

Підрозділами ДСНС виведено на свіже повітря 40 осіб.

Пожежа поширилася на 4, 5 поверхи та покрівлю. Руйнувань несучих конструкцій немає, в квартирі зруйновано вікна.

Від ДСНС залучено 53 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

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Автор: Вікторія Токарєва