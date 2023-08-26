Серед загиблих - відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації з позивним Джус.

Працівники Державного бюро розслідувань розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 на Житомирщині.

"Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану літаків, дотриманню правил підготовки до польотів. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику "чорних ящиків". Втрата кожного воїна - величезна втрата для усієї країни", - повідомила прес-служба бюро.

Зазначається, що попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

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В ДБР поінформували, що санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Що відомо про трагедію

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня під час виконання бойового завдання у небі поблизу Житомира зіткнулися два навчально-бойові літаки L-39. Загинули 3 пілоти Повітряних Сил Збройних Сил України.

Серед загиблих - відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний "JUICE".

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