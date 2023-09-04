Чоловік проігнорував попереджувальні знаки.

У Миколаївській області під час відпочинку у Чорному морі загинув відпочиваючий. Як повідомляють Сили оборони півдня України, трагедія сталася 3 вересня.

"В Чорноморці Очаківської громади Миколаївщини на міні в воді підірвався 36-річний місцевий житель. Унаслідок вибуху він загинув", - розповіли військові.

За їх даними, чоловік, ігноруючи попереджувальні знаки про встановлення мінних загороджень, пішов покупатись в морі. Під час знаходження людини у воді стався вибух.

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"Наголошуємо про неприпустимість перебування на узбережжі, а особливо у воді, зокрема на ділянках обмеженого доступу. Пам'ятаємо, що чорноморське узбережжя сьогодні - це зона оборони і зона небезпеки!" - підкреслюють військові.

Людей просять не ігнорувати обмеження військового стану.

Як повідомляв УНІАН, населення неодноразово попереджали про мінну небезпеку на узбережжі Чорного моря. Зокрема, 26 березня на узбережжя в Одеській області винесло дві міни - одна була знешкоджена військовими, інша вибухнула, що привело до руйнувань прибережних будівель. На початку травня ВМС ЗСУ вдалося "перехопити" протикорабельну міну, яку винесло штормом у прибережну зону на Одещині. Імовірно, її зірвало з якорю.

Наприкінці липня на узбережжя Миколаївщини винесло міну невідомого типу, яка самовільно здетонувала. Внаслідок вибуху було пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту. Також поблизу одного з пляжів Одещини стався самовільний підрив у воді ще двох мін, тип яких також не вдалось встановити.

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