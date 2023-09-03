У Київській області трагічно загинула дитина. У Білогородці втопився 4-річний хлопчик.
Про це повідомляє поліція Київщини. Повідомлення про зникнення дитини надійшло до правоохоронців від батьків біля 17:30 в суботу, 2 вересня.
"Понад 110 осіб були задіяні до пошуків хлопчика, по сліду йшли службові собаки, поліцейські обстежували місцевість за допомогою дрона. На жаль, малолітній загинув", – йдеться в повідомленні.
Правоохоронці проводять перевірку всіх обставин інциденту.
Інциденти за участі дітей
30 серпня повідомлялося, що на Одещині чоловік взяв у заручники власну родину. Він утримував дружину, дитину та тещу, яку, за словами очевидців, вдалося визволити першою.
Згодом у поліції розповіли, що містянин зачинив у квартирі колишню цивільну дружину, спільну маленьку донечку та її бабусю – 26-річна жінка, як і її мати, зазнали домашнього насилля, її доправили до лікарні. Дитина не постраждала.
29 серпня у жахливій ДТП на Львівщині загинула маленька дитина. Неподалік села Раковець Львівського району водій здійснив наїзд на коляску з малюком – сталося це на нерегульованому пішохідному переході. Дворічний хлопчик загинув від отриманих травм.
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