Огидний інцидент помітили на центральному ринку міста.

У Запоріжжі продавчиня місцевого ринку знайшла огидний спосіб для надання "товарного виду" овочам. Жінка плювала на продукти водою та попала на відео.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Дніпро Оперативний".

Так, на відео можна побачити, як жінка набирає води до рота та плює на огірки. Все це вона робила впевнено, майже не озираючись. Складається враження, що продавчиня вже не вперше "освіжає" овочі таким огидним методом.

Користувачі мережі обурені діями жінки, яка працює на центральному ринку Запоріжжя. Окрім того, що це максимально негігієнічно та небезпечно, особливо в умовах стрімкого поширення коронавірусу, це дуже огидно.

Читайте такожУ Дніпрі п'яний водій в'їхав у стовп та заснув (фото)Чи покарають продавчиню за плювання на товар - не повідомляється. Як відзначили користувачі у коментарях, тепер вони будуть ще ретельніше мити овочі та пильніше обирати продавчинь та точки продажу продуктів.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Росії продавчиня секс-шопу побила грабіжника гумовим ділдо та потрапила на відео.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко