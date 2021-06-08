Зазначається, що загрози припинення газопостачання в населених пунктах немає.

На Івано-Франківщині на газопроводі «Угерсько – Івано-Франківськ – Чернівці» сьогодні опівдні сталася розгерметизація труби.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації.

Зазначається, що надзвичайна подія сталася на магістральній мережі «Прикарпаттятрансгаз».

У прес-службі Управління ДСНС в Івано-Франківській області повідомили, що рятувальники прибули на місце події, проте загоряння не виявили.

На місці інциденту працюють відповідні служби. Правоохоронці розслідують причини аварії.

Компанія «Оператор ГТС України» повідомляє про розгерметизацію ділянки газопроводу в Івано-Франківській області.

«Оператор ГТС України» повідомляє про розгерметизацію на ділянці газопроводу-відводу діаметром 500 мм «Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці» без загоряння поблизу села Клузів Івано-Франківської області, яка сталася о 12:40 8 червня. Постраждалих у результаті інциденту немає», - сказано в повідомлення.

При цьому наголошується, що загрози припинення газопостачання в населених пунктах немає, цей інцидент також не впливає на транзит газу в Європейський Союз.

«Зараз пошкоджену ділянку газопроводу повністю локалізовано, на місці інциденту працює ремонтна бригада. Небезпека для жителів навколишніх населених пунктів відсутня», - відзначили в компанії.

Деталі інциденту і його причини встановлюються і будуть повідомлені найближчим часом.

«На жаль, наша робота пов'язана з можливістю відмов обладнання. Ділянку інциденту локалізовано. Поставки газу місцевим споживачам забезпечено через інший газопровід», - написав голова компанії «Оператор ГТС України» Сергій Макогон у Facebook.

Макогон пояснив, що це газопровід місцевого значення, а не магістральний газопровід.

«Прошу не поширювати фейки, які грають на руки прихильникам «Північного потоку-2». За дві-три доби відремонтуємо», - додав він.

Довідка УНІАН. У 2016 році Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення нової компанії-оператора ГТС - акціонерного товариства «Магістральні газопроводи України».

22 травня 2019 року Кабмін вніс зміни до постанови про відділення газотранспортної системи від «Нафтогазу» за моделлю ownership unbundling, передавши під управління «Нафтогазу» нового оператора ГТС - компанію «Магістральні газопроводи України» - до 1 січня 2020 року.

З 1 січня 2020 року функції оператора магістральних газопроводів України перейшли від держкомпанії «Укртрансгаз» до «Оператора ГТС України», який було передано в управління держкомпанії «Магістральні газопроводи України» (МГУ).

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Автори: Ганна Бредіхіна, Богдан Яріш