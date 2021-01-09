Про інцидент повідомили в Нацполіцію, ДСНС та СБУ.

В ТОВ "Оператор ГТС України" не виключають диверсії, яка призвела до аварії у Полтавській області на магістральному газопроводі ОГТСУ «Уренгой-Помари-Ужгород».

Про це сказано у повідомленні ТОВ "Оператор ГТС України".

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«09 січня 2021 року о 15:50 за оперативною інформацією відбулася розгерметизація магістрального газогону «Уренгой-Помари-Ужгород» у Полтавській області неподалік міста Лубни. Жертв і постраждалих внаслідок аварії немає.

Ремонтні бригади працюють на місті інциденту, наразі аварія локалізована. Небезпеки для мешканців сусідні населених пунктів немає. ОГТСУ робить все належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб, загрози для забезпечення газом для приглеглих населених пунктів немає. Транзиту газу також нічого не загрожує.

Оператор ГТС України вживає дії відповідно до Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) та вже повідомив про інцидент Нацполіцію, ДСНС, СБУ. Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії»,- сказано у повідомленні.

Вибух під Полтавою

Раніше стало відомо, що в місті Лубни Полтавської області пролунав потужний вибух і почалася пожежа.

Надалі стало відомо, що вибух і пожежа в Лубнах сталися в результаті розгерметизації газопроводу.

АТ "Лубнигаз" повідомило про вибух на ділянці поблизу села Калайдинці.

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Автор: Олег Булашев